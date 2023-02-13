Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила соблазнительное видео, на котором сверкнула своими прелестями.

Как видно, на новом видео Анна запечатлена в темной комнате с ярким прожектором, она и так и так вертится перед камерой, демонстрируя свои прелести. В ролике она появилась в роскошном черном платье с открытым декольте и шлейфом, которое подчеркнуло стройную фигуру и увеличенную пластикой грудь. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Тринчер рассказала о том, кто ее снимал, а поклонники тут же принялись комментировать новое видео звезды:

"Аня, каждый день разбиваешь мне сердце. Переставай забрасывать такую красоту!".

"Мне кажется, что Аня все же беременна, виднеется животик в платье".

"Ты красивая, как всегда!".

"Оператор не ок, а вот вы, не подобрать слов".

"Красотка моя".

"Королева!".

"Как манекен, такая же ненастоящая".

"А можно вставить смайлик отвисшей челюсти".

"Я люблю на вас смотреть".

"Вау, очаровательная".

"Невероятная женщина настоящей красоты".

"Просто богиня".

"Повезло Саше с женой".

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