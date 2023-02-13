Ранее Слава Демин рассказывал, что Влад Яма по непонятной причине обиделся на него и заблокировал в соцсетях и ведущего, и даже его 12-летнего сына. Слава пытался выяснить причину оскорбления хореографа, записав ему голосовое сообщение в Телеграме, но танцовщик его так и не открывал.

В этот раз в своей передаче СлаваПРО Демин заявил, что Яма настолько взбешен, что продемонстрировал свою обиду в публичной плоскости.

"Я записал голосовое сообщение Владу для того, чтобы выяснить причины, но оно до сих пор не прослушано. Я уже и забыл об этом, как мне о Владе напомнила одна подписчица. Дело в том, что Яма выложил у себя какой-то пост, под которым у него спросили, за что же он меня заблокировал. Ответ меня еще больше удивил. На этот комментарий Влад Яма ответил очень просто: "А кто это?". То есть обида Ямы настолько велика и для меня все еще непонятна", — рассказал Слава Демин.

Ранее ведущий предполагал, что причиной обиды Влада Ямы может быть интервью, в котором танцовщик признался, что в начале войны уехал из Украины в США.

"Но знаете, что удивительно: легче обижаться и оскорблять меня, чем прослушать мое сообщение, ответить и разобраться со всеми вопросами. Но на это, наверное, способны не все. Хотя, по-моему, так должны поступать все взрослые и мудрые люди. Просто общаться и обсуждать все, что смущает – и тогда в нашем мире будет меньше конфликтов и обид", — добавил Демин.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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