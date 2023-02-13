Об этом ведущий заговорил в своей передаче СлаваПРО.
"Недавно подумал о том, куда исчез телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Поинтересовался у общих знакомых и оказалось, что Дима работает над фильмом, который называется "Год". Это авторский взгляд Комарова на то, что происходит, но под таким углом, который не покажут в новостях", - сообщил Слава Демин.
Но это не единственный сюрприз, который готовит украинским зрителям Дмитрий Комаров.
"А еще, оказывается, в марте выйдет новый сезон шоу "Мир наизнанку" о Колумбии, который Комаров снял еще до полномасштабного вторжения", - добавил Слава и поинтересовался у подписчиков, ко времени ли сейчас такие развлекательные шоу.
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Украинцы в комментариях поддержали Дмитрия Комарова и ждут его возвращения на экраны:
"Я искренне обрадовалась тому, что выйдет новый сезон тревел шоу Мир наизнанку Дмитрия Комарова. А то постоянные новости о войне, погибших и о тяжелых потерях просто разрывают сердце. Хочется немножко отвлечься от ужаса, который творится вокруг, и отправиться в телепутешествие";
"У Комарова фильмы познавательные, а не развлекательные)".
"Комаров и его Мир Наизнанку всегда актуален. Без такого контента можно пошатнуться в наше тяжелое военное время. К тому же это человек, которому болит Украина. А о ямах и потапах вообще не стоит вспоминать".
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.