Об этом ведущий заговорил в своей передаче СлаваПРО.

"Недавно подумал о том, куда исчез телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Поинтересовался у общих знакомых и оказалось, что Дима работает над фильмом, который называется "Год". Это авторский взгляд Комарова на то, что происходит, но под таким углом, который не покажут в новостях", - сообщил Слава Демин.

Но это не единственный сюрприз, который готовит украинским зрителям Дмитрий Комаров.

"А еще, оказывается, в марте выйдет новый сезон шоу "Мир наизнанку" о Колумбии, который Комаров снял еще до полномасштабного вторжения", - добавил Слава и поинтересовался у подписчиков, ко времени ли сейчас такие развлекательные шоу.

Украинцы в комментариях поддержали Дмитрия Комарова и ждут его возвращения на экраны:

"Я искренне обрадовалась тому, что выйдет новый сезон тревел шоу Мир наизнанку Дмитрия Комарова. А то постоянные новости о войне, погибших и о тяжелых потерях просто разрывают сердце. Хочется немножко отвлечься от ужаса, который творится вокруг, и отправиться в телепутешествие";

"У Комарова фильмы познавательные, а не развлекательные)".

"Комаров и его Мир Наизнанку всегда актуален. Без такого контента можно пошатнуться в наше тяжелое военное время. К тому же это человек, которому болит Украина. А о ямах и потапах вообще не стоит вспоминать".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.