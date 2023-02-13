Телеведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом в одном из санаторно-курортных комплексов в Хмельницкой области. Во время отдыха знаменитость находит время, чтобы делать фотографии и видео, которыми делиться в сети. В этот раз, она не могла не показать в Инстаграм-Сториз, как проходит ее отпуск.
Леся Никитюк на отдых взяла с собой золотистый сплошной купальник, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру. Перед тем, как идти в бассейн, Леся в номере гостиницы сделала снимок в зеркале и опубликовала его в фотоблоге, чтобы подписчики оценили ее стройность.
В санатории Леся посетила бассейн и после этого она призналась, что за несколько дней в санатории уже и успела отвыкнуть от нагрузок, так что начинать заниматься спортом было не так и легко.
"Боже, какая я сосиска… Так здесь расслабилась за два дня, что едва выгребаю", — сделала выводы Леся Никитюк.
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Стоит отметить, что Леся Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".
Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась о гибели жениха.
Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.