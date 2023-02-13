Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила милые фото, видимо, из путешествия за границу.

Так, на новых фотографиях Мишель запечатлена на прогулке в красивом месте – это набережная, видимо, у моря, с высокими пальмами и горным пейзажем вдали. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – на ней черные лосины с массивным ботинками и короткая белая шубка, под которой белоснежная футболка. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "Пусть это идет, и пусть это будет". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами:

"Красавица".

"Спасибо, легенда".

"Красотка".

"Красиво".

"Будут ли концерты в Киеве?".

"Красотка".

"Какое сочетание красоты Мишель и природы".

"Набережная с пальмами. Это идеальное место для прогулки с Мишелькой и нашими детьми".

"Мишель, ты очень красивая. Я люблю все твои фотки".

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