Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором рассказала, о каком подарке мечтает на День святого Валентина.
Так, в ролике можно увидеть, как Оля гуляет по заснеженной улице и делится своими мыслями: "Заметила, что сейчас в интернете очень много подарков с приставкой "для двоих". Одежда для двоих, массаж для двоих… А для меня самым лучшим подарком ко Дню всех влюбленных была бы тюрьма "для двоих". Как видно, в конце видео Оля прилепила картинку с фамилиями путина и лукашенко, намекая именно на тюрьму этих двоих.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"И добавить нечего".
"Это мечта всех".
"Ты такая классная".
"Супер было бы".
"Это действительно был бы отличный подарок".
"Ибо вселенная все сама видит и слышит, а слезы и кровь украинцев им запоребриком Вселенной аукнется".
"Тюрьма для двоих – это очень "нежно". Да и расстрел очень-очень быстро".
"Какая тюрьма, расстрел для двоих".
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