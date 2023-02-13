Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала горячее фото и оставила стих на украинском языке.
Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в интересной светлой локации и соблазнительной позе. Перед камерой она пояивлась в интересном черном наряде из кружева с пушистым верхом, сквозь который просвечивается белье. Ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации Огневич оставила чувственный стих на украинском языке, который, как подозревают поклонники, адресован конкретному человеку. Новое фото артистки тут же принялись лайкать и комментирвоать, засыпая ее комплиментами:
"Злата, вы прекрасны".
"Красавица".
"Просто в самое сердечко".
"Очень трогательно".
"Очень хорошая".
"Хорошенькая".
"Браво. Кому посвящено?".
"Чуткая красавица".
"Вы такая настоящая, искренняя, открытая, приятная, добрая в общении".
"Не очень разбираюсь во всем, но скажу одно – впечатляет".
"Прекрасные строки о любви".
"Прекрасно. Вы прекрасна".
"Непревзойденная и очень-очень хорошая".
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