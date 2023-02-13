Андрей Данилко, прославившийся благодаря сценическому образу Верки Сердючки, во время тура серьезно заболел и обратился к поклонникам.

Данилко и его сценическая мама, актриса Инна Белоконь активно путешествуют по Европе с концертами Верки Сердючки. Недавно они выступили в нескольких городах Израиля, а накануне дали концерт в Неаполе.

В этот раз на своей странице в Instagram 49-летний Андрей Данилко показал неожиданное фото из закулисья и сообщил, что накануне выступления в Италии у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Этот концерт мог не состояться из-за ларингита, отсутствующего голоса и температуры у Андрея. Но благодаря вашей поддержке и потрясающему доктору, сегодняшний концерт стал одним из самых жарких. Спасибо Неаполю, спасибо украинцам и спасибо организаторам. Передохнуть - и ехать в Аликанте, Испания. ⭐️🌟💫🌈🎊🎉🎉🎉", - написал исполнитель.

Украинцы в комментариях поддержали Данилко и восхищаются его преданностью своей работе:

"Он переживал, что люди приехали к нему из других городов Италии, и не смог отменить, чтобы не подвести 🔥❤️ Вот так он любит то, что делает, даже когда плохо себя чувствует все равно приносит драйв людям и дарит безгранично хорошие эмоции🔥🔥 🔥🔥 обожаю таких людей";

"Концерт был что-то непревзойденное, большое спасибо за такие эмоции💖";

"Драйв🔥🔥 эмоции счастья, слезы радости❤️ Безгранично рады, что побывали на концерте".

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, держит ли он обиду на своего отца, который пьяным поднимал руку на жену.

Также Данилко признался, почему его вещи теперь только черного цвета.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко прячет под кепкой.