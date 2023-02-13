Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", высказался о поведении Алекса Топольского и его скандале. Об этом знаменитій телеведущий Григорий Решетник решил высказаться подбробнее о последнем конфликте на "Холостяке" в интервью КП.

Топольский публично выяснял отношения с финалистками Катей Лозовицкой и Сашей Мудрой, о чем и рассказал Решетник.

«Признаюсь, не ожидал. Я уже 12 лет веду Холостяк, и до этого реакция участников после окончания была более сдержанной. Но поскольку у нас был большой перерыв, прошел год после съемок, возможно, они соскучились по эмоциям или кто-то изменил свое мнение по тем или иным вопросам, у кого-то, возможно, появились какие-то новые надежды, домыслы, поэтому и начали делиться своими мыслями столь эмоционально», — отметил Решетник.

Отметим, в ходе конфликта Топольский даже писал, что Мудрая словно спустила на него собак.

«Правда, это немного по-детски выглядит, как по мне. Однако лучше обоим сейчас прожить определенные эмоции и повзрослеть», — добавил ведущий.

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