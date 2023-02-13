Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев показал редкие кадры со своей дочерью, которой исполнилось 18 лет.

В этот раз на своей странице в Instagram режиссер трогательно поздравил с днем ​​рождения свою дочь Лолиту, родившуюся в браке Алана Бадоева и его бывшей жены Жанны Бадоевой. Он опубликовал яркий видеоколлаж, в котором показал интересные моменты из жизни дочери.

"И love you. Сегодня у моей дочери день рождения. Самые нежные 18 ❤️ Ты мой настоящий друг, самая близкая душа, моя Lo", - написал Алан Бадоев под видео.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Искренне поздравляю вашу дочь! Пусть будет счастлива!🎂⚘💫💓";

"Искренне поздравляем красавицу Лолу 🎉💙💛 и искреннего и талантливого ее папу";

"Искренние поздравления. С днем ​​рождения, желаю ей Божьего благословения и удачи в ее жизни. 🎁💐".

Между тем, пока в Украине идет полномасштабная война, бывшая жена Алана Бадоева, телеведущая Жанна Бадоева молчит о российской агрессии, продолжает работать в рф и спокойно путешествует по миру. Сейчас экс-звезда "Орла и решки" на одном из российских телеканалов продолжает вести свое шоу "Жизнь других".

Ранее на молчание Бадоевой о войне обратила внимание украинская журналистка Алина Доротюк. Она заявила, что телеведущая не попала в "черный список" артистов, потому что о ней, вероятно, забыли.

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