Как известно, недавно легендарная российская актриса, уроженка Днепра Лия Ахеджакова была уволена из московского театра из-за ее антивоенных высказываний и поддержки Украины. Артистка активно осуждала нападение рф на нашу страну и призывала общественность адекватно оценить реальную ситуацию.

Ксения Мишина, актриса театра и кин, решила также выразить свое мнение после увиденной новости.

"Да, меня убрали из "Современника". Мне жаль денег, они берут штраф у кого-то 50 тыс., у кого-то 100 тыс. рублей, а потом объявят иноагентом. Уже лежит об этом тоже донос в прокуратуре", — сказала Ахеджакова ранее.

Ксения Мишина после всех новостей написала: "Позорно...", осуждая таким образом преступное поведение россиян по отношению к знаменитой актрисе. Отметим, Лия Ахеджакова в театре проработала более 50 лет.

Ранее Мишина опубликовала яркие фото с красной дорожки в Бельгии.

"Все как ты мечтала, Ксю. Что такое мечта? По-моему, это путь, процесс, полное понимание и ответственность за свои идеи, желания. Я люблю трудности, а еще я люблю их преодолевать и добиваться своих целей. Раньше я ныла как тяжело, теперь я понимаю, что такое процесс".

Напомним, "Это тоже делает нас сильнее": Клопотенко из "Мастер Шеф" подбодрил и рассказал, как не раскисать.

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