13 февраля отмечается Всемирный день радио. По этому случаю Слава Демин вспомнил, как начиналась его карьера, и показал на своей странице в Instagram архивное фото, сделанное в студии "Львовской волны" в день его первого эфира.

"Сегодня Международный День радио📻 На радио я работаю уже 21 год! И сам шокирован этой цифрой😱😀 Именно 14 февраля 2002 года я впервые вышел в эфир во Львове. До сих пор ли мне нравится радио? Да! Это тот случай, когда хобби является моей работой 🔥🔝 Спасибо, что слушаете! Наша любовь взаимна", — пишет ведущий.

Для сравнения Слава показал свое новое фото на рабочем месте. Украинцы в комментариях засыпали Демина поздравлениями с профессиональным праздником.

Ранее Слава Демин прокомментировал свой конфликт с хореографом, судьей шоу "Танцы со звездами" Владом Ямой. Яма по непонятной причине на него обиделся и заблокировал в соцсетях ведущего, а также его 12-летнего сына. Слава пытался выяснить причину обиды хореографа, записав ему голосовое сообщение в Телеграме, но танцовщик его так и не открывал. А недавно под одним из постов у Влада спросили, почему он заблокировал Демина. На это обиженный Яма ответил просто: "А кто это?"

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.