Украинская певица Джамала призналась, что испытывала неимоверный страх в феврале 2022 года, но сейчас ощущения совсем иные.

Украинская певица Джамала приехала в Киев, где продолжает волонтерскую деятельность, но также не забывает о творчестве. В этот раз знаменитость посетила Палац Украина и сделала несколько снимков. Кадрами артистка поделилась на своей личной странице в Инстаграм.

"Была во Дворце Украины, который 31 декабря пострадал от ракетных обстрелов. Я его никогда не видела таким пустым. Изменился, но ждет всех нас. Верю, что отстроим все. Я знаю. Была на марафоне, читали Лину Костенко и снимали фэшн-интервью", - рассказала Джамала.

Она также призналась, что испытывала неимоверный страх в феврале 2022 года, но сейчас ощущения совсем иные - чем те, которые были в начале вторжения россии.

"В феврале прошлого года было страшно. Теперь – нет. Когда ты видишь, как отчаянно и преданно мы продолжаем творить… Снимать обложки, выступать, давать интервью – я в очередной раз убеждаюсь, что мы непобедимы. Сквозь звуки сирен мы продолжаем нашу борьбу и делаем каждый и каждая, что можем и умеем", -подчеркнула Джамала.

В комментариях подписчики оставили ей много теплых слов под публикацией: "Вы очень вдохновляете", "Так и светитесь счастьем", "Как круто. Фотки суператмосферные", "Красивые и талантливые, счастья Вам!".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.