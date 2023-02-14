В этот раз на своей странице в Instagram модельер в честь дня влюбленных решил поделиться с украинцами своими заповедями любви к себе.
"1. Меньше думайте об одобрении других людей. Вы не обязаны делать то, что делают все или то, что от вас ожидают! Не ждите, пока кто-то позволит Вам жить Вашу жизнь!
2. Научитесь любить в себе то, что в Вас есть! Прекратите пытаться быть идеальными - принимайте свои несовершенства как то, что делает вас особенными, и гордитесь своим отличием", - пишет Андре Тан.
Третий совет от дизайнера – расходитесь с теми, кто пытается вас обесценить. Надо знать себе цену и прекращать общение с людьми, которые тянут вас вниз.
Также, как отметил Андре Тан, важно слушать свое тело. Чувствуете усталость – отдохните, боли в теле – сделайте тренировку, постоянное раздражение – наладьте режим.
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«Относитесь к вещам менее серьезно! Смейтесь! Постарайтесь оценивать ситуацию как бы со стороны! Не поддавайтесь эмоциям, которые выбивают из колеи! Конечно, важно не забывать и о безделушках, которые совсем не мелочи: побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, сходить на шопинг, выпить чашку кофе вне дома, приготовить изысканный ужин для себя любимых. Но настоящая любовь к себе – это не отдельные поступки, а комплексное отношение к себе каждый день. Помните об этом!", - добавил дизайнер.
Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.
Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.
Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.