В этот раз на своей странице в Instagram ведущий признался, что даже ссорился со своей женой по поводу подарков.

"Не люблю 14 февраля. И 8 марта тоже. Потому что это как-то слишком ожидаемо. Все знают, что будут цветы, все знают, что будут подарки. Ну и это как-то слишком маркетингово. Я с Юлой на эту тему даже ссорился, потому что не хотел дарить цветы на 8 марта, потому что это какой-то моветон. Я даже когда-то дарил жене авто на 14 февраля (ох были времена, когда собирал на авто жене, а не на передовую) Так вот, даже тогда, я решил подарить желтый автомобиль (почти как тюльпаны) не 14 февраля, а 13-го. Но спойлер, 14 февраля все равно пришлось дарить цветы", - рассказал Анатолий Анатолич.

Он также предложил свою "систему" празднования:

"Если я сейчас скажу, что ваше 8 марта должно быть не 8 марта, а каждый день- это будет банальным клише. Но мне хочется именно так. Да, согласен, я же почему-то не капризничаю по поводу того, что на мой день рождения, все меня поздравляют и дарят что-то приятное, но это только мой день рождения, а 8 марта и 14 февраля для всех. Я вообще думаю, что каждая пара должна себе выбрать свое 14 февраля. Свой день влюбленных и его праздновать. Так же каждая женщина пусть выбирает себе личный "8 марта" и не один в год, а один раз в месяц. Типа каждый второй вторник месяца. И все. В этот день цветы и подарки только для тебя", - добавил ведущий.



Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.