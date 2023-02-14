Музыкант Потап в своем фотоблоге посвятил возлюбленной трогательный пост. В то же самое время, певица опубликовала фото, на котором позировала в одиночестве.

Рэпер Потап, который женат на певице Насте Каменских, опубликовал трогательное признание в любви. Музыкант таким образом опроверг слухи о расставании пары. Тем временем Настя в День святого Валентина опубликовала в Инстаграм пост, в котором рассказала о понимании любви, но не стала вспоминать о Потапе и адресовать поздравление ему.

Так, музыкант Потап в своем фотоблоге посвятил возлюбленной трогательный пост. Он опубликовал фото Насти и адресовал ей теплые слова, которыми он рассказал о своих чувствах к ней.

"Для меня любовь — это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю. С праздником любимая", — написал Потап.

В то же самое время, певица опубликовала фото, на котором позировала в одиночестве. Она сидела на кресле и казалась задумчивой. В посте она не стала упоминать своего мужа, а поделилась лишь рассуждениями о любви в целом.

"Любовь – это большая движущая сила, которая управляет людьми и побуждает к невероятным поступкам. Мать, которая любит своего ребенка, любящие Родину сыновья и дочери, мужчины и женщины окрылены чувством любви - это люди, способные изменить мир силой своих чувств. Ибо чувства окрыляют, дают сил и делают нас несокрушимыми. Поэтому важно хранить их в сердце и маленьких безделушках, которые нас окружают", - написала Настя Каменских.

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