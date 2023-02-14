Семья Кристины и Григория Решетников решили немного отвлечь детей от насущных проблем и войны в Украине. Так, семья телеведущего отправилась в бассейн, чтобы расслабиться и провести время вместе. Фото появились на личной странице Кристины в Инстаграм.

На снимке Кристина Решетник запечатлена вместе со старшими сыновьями Дмитрием и Иваном, которые радостно плещутся в воде. Счастливая мамочка же позирует в черном слитном купальнике, восхищая точеной фигурой и счастливой улыбкой. Мальчики тоже выглядят очень радостными.

"Сыновья у нас все плавают с 3 недель/месяца от рождения. Пока они маленькие, они еще сохраняют навыки плавания с живота, поэтому следует начинать как можно раньше. Это отлично закаляет, дарит хорошую физическую форму. Да и со спиной будет в школе меньше вопросов", - отметила Кристина Решетник в подписи к кадрам.

Она также добавила, что вместе с сыновьями они постоянно плавали до войны, последний год тренировок не было. Но в планах на этот год у них регулярные занятия по плаванию! Потому что мальчики обожают воду и могут здесь провести целый день.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

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