Предательница Ани Лорак рассекретила своего возлюбленного, после чего в сети появилась информация о том, что Виджраку до сих пор женат и воспитывает двоих детей, в то время как Лорак является обычной разлучнице.
В Инстаграм мужчина заявляет, что он – эксперт по холистическому оздоровлению, философ, творец положительной кармы.
«Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь», - написала Лорак под совместными кадрами.
В социальных сетях у мужчины значится, что он проживает на Ибице, а совсем недавно показывал счастливые снимки с женой и детьми.
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«Красавица изменщица! На нем больше грима чем на тебе; Нужно повысить самооценку , чтобы не привлекать альфонсов; война между двумя странами, но она любит араба;
Где ты их находишь?; Турок был лучше🤷; какая позорная, обколотая и перкошенная бабенка ее даже мужик не спасет» - отвечают в сети.
Напомним, "В самое сердечко": "Холостячка" Огневич в черном кружеве взбудоражила сеть новым фото.
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