Популярный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на фоне слухов о расставании прервал молчание о своих отношениях с Настей Каменских.

Поклонники долгое время обсуждают вероятный развод звездной пары, ведь они давно нигде не появлялись вместе и не показывают общих кадров в соцсетях.

Настя Каменских даже в День святого Валентина опубликовала романтический пост, но без упоминания о Потапе. Но артист решил развеять слухи об их расставании и посвятил пост супруге.

"Для меня любовь - это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! ♥️♥️ я тебя люблю, с праздником, Любимая 🙏🏻🙏🏻", - написал Потапенко на своей странице в Instagram. Настя в комментариях ответила мужу сердечками.

При этом публикацию Потап сопроводил не общим романтическим фото, а просто портретом Каменских.

Украинцы в комментариях радуются за звездную пару и надеются, что у них все будет хорошо:

"Наконец-то 😍а все уже понапридумывали";

"Все громко выдохнули 👏❤️❤️❤️ Любовь победит 🔥!";

"Ну наконец-то пост. Мы рады, что у вас все хорошо. Любви вам!❤️";

"Как же важно в такое время говорить о любви 😍 Потап, респект за этот пост 🙏🏻❤️";

"Она такая красивая 😍😍😍вы прекрасная пара, дай боже вам здоровья и море улыбок".

Напомним, участница Холостяка и танцовщица Насти Каменских впервые показала беременный животик.

А еще Politeka сообщала, что Каменских в образе опасной хищницы решила привлечь внимание не только украинцев.

Также Politeka писала, что Каменских в особенный день обратилась к украинцам.