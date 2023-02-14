Поклонники долгое время обсуждают вероятный развод звездной пары, ведь они давно нигде не появлялись вместе и не показывают общих кадров в соцсетях.
Настя Каменских даже в День святого Валентина опубликовала романтический пост, но без упоминания о Потапе. Но артист решил развеять слухи об их расставании и посвятил пост супруге.
"Для меня любовь - это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! ♥️♥️ я тебя люблю, с праздником, Любимая 🙏🏻🙏🏻", - написал Потапенко на своей странице в Instagram. Настя в комментариях ответила мужу сердечками.
При этом публикацию Потап сопроводил не общим романтическим фото, а просто портретом Каменских.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Выгнал жену и ребенка: новые подробности взрыва в жилом доме в Днепре
Ему было всего лишь 22: герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину
Скандал гремит в Минздраве: в чем оказался замешан экс-замминистра
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
Украинцы в комментариях радуются за звездную пару и надеются, что у них все будет хорошо:
"Наконец-то 😍а все уже понапридумывали";
"Все громко выдохнули 👏❤️❤️❤️ Любовь победит 🔥!";
"Ну наконец-то пост. Мы рады, что у вас все хорошо. Любви вам!❤️";
"Как же важно в такое время говорить о любви 😍 Потап, респект за этот пост 🙏🏻❤️";
"Она такая красивая 😍😍😍вы прекрасная пара, дай боже вам здоровья и море улыбок".
Напомним, участница Холостяка и танцовщица Насти Каменских впервые показала беременный животик.
А еще Politeka сообщала, что Каменских в образе опасной хищницы решила привлечь внимание не только украинцев.
Также Politeka писала, что Каменских в особенный день обратилась к украинцам.