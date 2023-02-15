Популярный украинский телеведущий, Владимир Остапчук, который недавно расстался со второй женой Кристиной Горняк после нескольких лет отношений, часто делится в своем Instagram яркими публикациями и новостями. Так, в этот раз шоумен показал забавное видео, которое приурочил ко Дню святого Валентина.

Как оказалось, это рекламное видео, однако Владимир в нем намекнул, что сейчас он одинокий. В своем ролике он изобразил три ситуации на День влюбленных – когда есть девушка, когда есть жена, и когда мужчина одинокий. Так, Остапчук намекнул, что сейчас он одинокий и проводит День влюбленных с котлетками при свечах.

"А всех влюбленных – поздравляю. Любовь – это прекрасно, но и котлеты – тоже ничего", - подписал видео телезвезда.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Да и вообще, все кто разочаровался в любви, тот выбирает котлетки".

"Мне так нужны котлеты. Были бы и у меня котлетки, то и ощущение праздника было бы…".

"Котлеты, по крайней мере, никогда не испортят тебе настроение, только поднимут".

"К какому типу себя относите?".

"Праздник праздником, а котлеты не помешают".

"Очень жаль, что вы с Кристиной развелись, вы были прекрасной парой".

"Это лучшее празднование дня влюбленных".

"Котлеты то любовь".

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