Украинская ведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила своего мужа Юрия Горбунова с праздником, а он ее в ответ.

В этом году 14 февраля, когда празднуют День Святого Валентина, омрачен войной. Многие проводят этот день без своих половинок, но несмотря на это украинские знаменитости нашли силы, чтобы посвятить своим любимым теплые слова. Украинская ведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила своего мужа Юрия Горбунова с праздником и написала пост в Инстаграм.

"Этот день для того, чтобы еще раз сказать спасибо и люблю) Спасибо за твою любовь, люблю тебя!", – Екатерина Осадчая написала Юрию Горбунову в подписи к снимку.

Звезда добавила, что этот год любви в семьях и парах проходило испытание нервами, стрессом, отчаянием и потерями.

"Не в моих силах залечить все раны в душе, но знайте, что наступит светлый день и день любви снова будет, как раньше, без привкуса печали", – считает Екатерина Осадчая.

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Ведущий Юрий Горбунов также поделился фото любимой в соцсетях и написал: "День всех влюбленных! Хорошо, что это праздник есть! Если бы не было, стоило бы придумать! Это еще один повод сказать любимому человеку – я тебя люблю! Украина победит, потому что любовь всегда побеждает!!".

Таким образом супруги обменялись милыми сообщениями в сети.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.