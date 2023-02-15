В этот раз Елизавета Глинская предложила украинцам приготовить вкусные шоколадные конфеты с орехами.

"Уверена, что этот десерт станет любимым в вашей семье🥰 Готовится быстро и легко, из простых ингредиентов 😉", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся:

100 мл молока (1/2 стакана)

80 г какао-порошка (алкализованного) (8 ст. л. без горки)

80 г сахарной пудры (4 ст. л. без горки)

5 г муки (1 ч. л .без горки)

ванильный сахар

50 г сливочного масла (жирностью 82%) (1/4 пачки)

50 г грецкого ореха (3-4 шт)

Сначала объединяем все сухие ингредиенты: какао-порошок, сахарную пудру, ванильный сахар и муку. Перемешиваем. Добавляем в сухие ингредиенты холодное молоко и перемешиваем. Далее вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем до однородной смеси.

"Переводим массу в сотейник, ставим на плиту и варим на среднем огне, постоянно помешивая. Когда шоколадная масса закипит, нужно проварить ее еще минутку для того, чтобы мука заварилась. Текстура должна быть гладкая, блестящая. Тщательно перемешиваем все силиконовой лопаткой. После того, как мы увидим, что масса дымится, держим на плите еще 1-1,5 минуты, постоянно помешивая, и снимаем с плиты", — объясняет Глинская.

Перекладываем шоколадную массу в миску, добавляем измельченные орехи и перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30-40 мин. Достаем шоколадную массу, формируем из нее небольшие шарики и обваливаем в какао-порошок. Отправляем сформированные конфеты в холодильник на 3-4 часа – и готово, можно смаковать.

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