В 2021 году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущая ко Дню влюбленных решила поделиться яркими кадрами со своим мужем.

"Наша история - это о любви каждый день, без поводов♥️ С ним я чувствую себя любимой каждое мгновение, которое мы проводим вместе. Любовь чувствуется во всех его действиях: когда он смотрит на меня с улыбкой, поддерживает мои идеи, смеется над шутками, держит крепко за руку готовит или завтрак и выкладывает фрукты в форме сердечка 🥰 Сейчас как никогда чувствуется ценность каждого момента, проведенного вместе. Верю, что мы сохраним эти чувства и пронесем эту нежность сквозь годы❤️", - написала Иванна Онуфрийчук под видео.

"Желаю вам чувствовать, что такое любовь и любить каждый день. Ведь для любви не нужно какого-нибудь праздника или дат в календаре✨ А всем, кто еще не встретил свою половинку, напоминаю: любите себя, в первую очередь. С этого все начинается 🤫", – добавила звезда.

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