Супруги Лилия Ребрик и Андрей Дикий часто радуют поклонников совместными танцами. Ведь танец – это именно то, что соединило их сердца однажды.

В середине последнего зимнего месяца все влюбленные поздравляют друг друга с Днем святого Валентина, который считается защитником влюбленных. Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в этот день показала в Инстаграм чарующие видео со своим мужем, которое было снято ровно год назад.

Пикантным танцем в латиноамериканском стиле поделилась Лилия Ребрик. Ведущую с супругом сняли на камеру в День святого Валентина ровно год назад - 14 февраля 2022. Когда праздник был в самом разгаре, Ребрик с Андреем Диким вышли на танцпол.

Супруги часто радуют поклонников совместными танцами. Ведь танец – это именно то, что соединило их сердца однажды. Лилия Ребрик познакомилась с Андреем на проекте "Танці з зірками" в 2011 году. Тогда пара заняла лишь второе место, но в сердцах друг друга с того момента они заняли первое.

Пользователи сети не смогли оставить пару без комплиментов и написали много хвалебных отзывов в комментариях: "Супер пара, красивые и яркие, потому что любящие)", "Всегда наслаждайся парочкой Диких", "Очень хорошая пара и хорошо танцуют", "Так будет всегда! Танцы вернутся к жизни, и очень очень скоро!", "У обоих светятся глаза, и это божественно".

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

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