Популярный украинский музыкант и зять народной артистки Нины Матвиенко Арсен Мирзоян, который во время войны активно волонтерит и помогает ВСУ, чатсо радует поклонников яркими публикациями и новостями из своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз артист посвятил свой пост ко Дню влюбленных.

Так, Арсен опубликовал коллаж с романтическими фотографиями с женой Тоней Матвиенко и их маленькой дочкой Ниной. В этом коллаже певец показал яркие моменты жизни со своими близкими – из путешествий, светских мероприятий и совместных прогулок.

В подписи к публикации Мирзоян написал: "@tonya_matvienko. Держи валентинку. #iphone предлагает такие фото (даже @scorpions – пожалуй, как #soundtrack). Я люблю тебя. #арсенмирзоян #тоняматвиенко".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта: "И я тебя люблю". "Вы замечательные". "Вы чудесные". "И я Вас люблю". "Обожаю".

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