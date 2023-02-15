Украинский ведущий Андрей Бедняков, который стал звездой после травел-шоу "Орел и Решка", родился и вырос в украинском Мариуполе, которое находится под оккупацией российских захватчиков. Россияне унесли жизни тысяч мирных жителей и продолжают сносить дома. Ведущий в интервью ютуб-канал "Pressing" признался, что его дом россияне также уничтожили.
По его словам, смерть мамы в блокадном Мариуполе и снос его дома надломили его. Андрей Бедняков до сих пор не может отойти от трагедии. Бедняков отметил, что не стесняется говорить о том, что плачет, вспоминая об этом.
"Меня очень сильно заломало. Знаешь, в какой-то момент просто хочется к кому-то на ручки. Хочется к маме, чтобы она обняла", – сказал он.
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Он также признался, что из-за этого у него начались проблемы со сном.
"Мне мой город снится каждый день. Практически каждый день. Может сниться 10 дней. Затем 2 дня может не сниться, а затем снова. Я очень плохо сплю. Мне снится, как я там – как я хожу, как я хочу найти тех подонков, которые там, как я хочу выйти оттуда, хочу там что-то найти или увидеть… Мне все это постоянно снится", – признается Андрей Бедняков.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.