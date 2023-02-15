Украинская певица Джамала представила лирический черно-белый клип на песню "Закохана", которая очень понравилась поклонникам. Для создания видео было задействовано несколько киевских локаций. Исполнительница представила чувственное видео на своем YouTube канале.
Песня "Закохана" была представлена в миниальбоме певицы под названием "Зов" еще в декабре 2022 года. Но только сейчас она решила снять на песню клип.
На черно-белых кадрах Джамала показала живописные улицы и станцевала под музыку на фоне столицы. Режиссером клипа стал Алексей Пархоменко. А главными героями видеоролика выступили влюбленные пары, беззаботно гуляющие по Киеву.
"Не забывайте признаваться в любви", – призвала Джамала в соцсети.
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Поклонники уже успели оценить новый клип певицы, отметив, что он пробирает их к глубине души.
"Моя любимая песня для прослушивания", "Эта песня у меня на повторе в сердце и на рингтоне в телефоне", "Люблю слушать тебя Джа, невероятный музыкант и приятный человек", "Весь альбом на повторе каждый день! Кайф нереальный", - писали в комментариях.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.