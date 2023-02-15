Повар по имени Антон пришел на кастинг 4 сезона «МастерШеф. Профессионалы с большим опытом, пишет Politeka.net.

«Я отдал десять лет гостинично-ресторанному бизнесу, работал в разных странах мира», – рассказал повар, перечислив гостиницы, на кухнях которых ему довелось работать.

Антон, как оказалось, работал даже в Ираке, "на королевскую семью".

«Со дна поднимали гостинично-ресторанный бизнес там, где даже не понимали, как нужно хранить алкоголь. Что алкоголь и мясо не могут храниться вместе. Что все долдно быть чистым», – рассказал повар.

На кастинг «МастерШеф. Профессионалы» Антон пришел с фаст-фуд сэндвичем.

«Очень тяжелое время, многие рестораны закрываются. И тот формат, который я показываю сейчас для вас – это фаст-фуд. Тот формат, который трудно уничтожить», – объяснил свой выбор блюда повар.

«Человек, у которого такой огромный опыт. Может приготовить сэндвич, пиццу, шаурму, но это должен быть самый вкусный и оригинальный рецепт, без полуфабрикатов, все собственноручно», - отреагировал Эктор Хименес-Браво на презентацию участника кастинга, спросив, есть является хлеб в блюде собственного приготовления.

"Не было сегодня времени выпекать", - ответил Антон.

«Как мне оценивать хлеб, который вы сами не выпекали? Дор Блю, который вы никак не обрабатывали и в общем-то блюдо, которое не является оригинальным», - ответил на это судья «МастерШеф».

Владимиру Ярославскому тоже не понравился такой подход:

«Мне никак не проверить ваши знания… Если бы вы сделали из уникальных ингридиентов, мы бы удивились. А так просто нечего оценивать. То, что вы сегодня принесли, то, что вы сказали – не показывает ваших знаний».

Так что Антону пришлось уйти из «Мастер Шеф. Профессионалы», так и не став участником четвёртого сезона.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала элементарный рецепт конфет с орешками.

Также сообщалось, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" в День влюбленных засветилась с загадочным красавцем, и это не Ярославский.