Цього разу Єлизавета Глінська запропонувала українцям приготувати смачні шоколадні цукерки з горіхами.

"Впевнена, що цей десерт стане улюбленим у вашій родині🥰 Готується швидко та легко, із простих інгредієнтів😉", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться:

100 мл молока (1/2 склянки)

80 г какао-порошку (алкалізованого) (8 ст. л. без гірки)

80 г цукрової пудри (4 ст. л. без гірки)

5 г борошна (1 ч. л. без гірки)

ванільний цукор

50 г вершкового масла (жирністю 82%) (1/4 пачки)

50 г волоського горіха (3-4 шт)

Спершу об'єднуємо всі сухі інгредієнти: какао-порошок, цукрову пудру, ванільний цукор та борошно. Перемішуємо. Додаємо до сухих інгредієнтів холодне молоко та перемішуємо. Далі вливаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо до однорідної консистенції.

"Перекладаємо масу в сотейник, ставимо на плиту та варимо на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли шоколадна маса закипить, потрібно проварити її ще хвилинку для того, щоб борошно заварилося. Текстура має бути гладенька, блискуча. Ретельно перемішуємо все силіконовою лопаткою. Після того, як ми побачимо, що маса парує, тримаємо на плиті ще 1-1,5 хвилини, постійно помішуючи, та знімаємо з плити", — пояснює Глінська.

Перекладаємо шоколадну масу в миску, додаємо подрібнені горіхи та перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою "в контакт" та прибираємо в холодильник на 30-40 хв. Дістаємо шоколадну масу, формуємо з неї невеликі кульки та обвалюємо в какао-порошку. Відправляємо сформовані цукерки в холодильник на 3-4 години - і готово, можна смакувати.

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