Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь разом із колегою Володимиром Ярославським. Пара не підтверджує свої відносини, але в мережі припускають, що вони мають роман. Також Володимир та Ольга пишуть книгу про українську кухню, над якою почали працювати ще торік. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

Ні, не бойфренд.

Просто старий та справжній друг! Просто він дуже гарний та талановитий!

Просто нас так добре сфоткали", – написала Ольга під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю з любов'ю";

"Справді дуже гарне фото і Ви!";

"все що зроблено в Україні безцінно, які ви красиві!!!!!";

"Ага і просто на день закоханих вирішила виставити публікацію".

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" дала елементарний рецепт найсмачніших млинців.

А ще Politeka писала, що Мартиновська після завершення зйомок "Майстер Шеф" звернулася до українців

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