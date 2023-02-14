Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь разом із колегою Володимиром Ярославським. Пара не підтверджує свої відносини, але в мережі припускають, що вони мають роман. Також Володимир та Ольга пишуть книгу про українську кухню, над якою почали працювати ще торік. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
Ні, не бойфренд.
Просто старий та справжній друг! Просто він дуже гарний та талановитий!
Просто нас так добре сфоткали", – написала Ольга під фотографією.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вітаю з любов'ю";
"Справді дуже гарне фото і Ви!";
"все що зроблено в Україні безцінно, які ви красиві!!!!!";
"Ага і просто на день закоханих вирішила виставити публікацію".
Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" дала елементарний рецепт найсмачніших млинців.
А ще Politeka писала, що Мартиновська після завершення зйомок "Майстер Шеф" звернулася до українців
Також Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" заговорила про долю українських ресторанів