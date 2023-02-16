Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик приехала в Николаев и опубликовала фото, сделанные во время прогулки по городу. Кроме того, она поделилась впечатлениями от увиденного. Кадры были опубликованы на личной странице знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Лилия Ребрик позировала на фоне разрушенных и уцелевших зданий и поблагодарила город за стойкость и мощь. Для прогулки она выбрала пальто, блузку фиолетового оттенка и темные штаны, которые она дополнила поясом, что очень очень шло звезде. Также она дополнила образ оригинальным колье на шее. Ко всему прочему, она позировала также в теплой куртке молочного оттенка, которую набросила на пальто.

"В каждом украинском городе — своя дыра: в душе, в сердце, в мыслях. Николаев… Ты защищаешь нас с юга. Ты наш щит. Ты наш стойкий боец. В твоем воздухе — соленое море. В твоем воздухе — южный ветер. В твоем воздухе — ярость, несгибаемость, мощь, несломленность", — написала Лилия Ребрик под снимками.

В комментариях украинцы восхищались внешностью артистки. Кроме того, многие признавались в любви украинскому городу, который стал защитником Одессы во время вторжения рф.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

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