Украинская певица Кристина Соловий приехала в немецкий город Нюрнберг, чтобы дать благотворительный концерт. Однако во время выступления произошел неприятный инцидент, и артистке пришлось покинуть сцену. Об этом она рассказала на своей личной странице в социальной сети Инстаграм.
Кристина Соловий рассказала, что концерт начался без всяких приключений. Однако когда Кристина исполнила песню "Українська лють", в зале внезапно включили сигнал пожарной тревоги. Всех зрителей немедленно попросили выйти, а концерт прекратить. По словам знаменитости, ситуация произошла неслучайно и это была провокация.
"Друзья, у нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють" началась пожарная тревога и нам нужно выйти. Я думаю, что это неслучайно. Что думаете вы? Это полная х*йня", – расстроилась любимица Святослава Вакарчука.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В сгоревшем доме нашли маленьких детей: кадры с места трагедии на Житомирщине
Штраф от 3400 до 40 800: за "хитрость" в Украине начались серьезно наказывать, что нужно знать водителям
"Норка за орка": Великий из "Квартал 95" высмеял российских вдов, которым выдали шубы, видео
"Еще бы жить и жить": Одесчина попрощалась с певцом, пожертвовавшим собой ради Украины
В комментариях под постом Кристины Соловий украинцы оставили свои предположения, почему это могло произойти. Многие не сомневаются, что это сделали россияне, которых много в Нюрнберге: "Провокация 100%. И это уже не первая история для украинских звезд в Германии", "Провокация от россиян", "В Нюрнберге валом р*сни...это неудивительно вообще, восточная Германия завалена этими валянками", "Украинская музыка нацистам поперек горла".
Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Соловий поразила Владимира Дантеса на новом фото.
Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала участника "Голос країни", который ее покорил.