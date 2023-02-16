Украинская певица Кристина Соловий приехала в немецкий город Нюрнберг, чтобы дать благотворительный концерт. Однако во время выступления произошел неприятный инцидент, и артистке пришлось покинуть сцену. Об этом она рассказала на своей личной странице в социальной сети Инстаграм.

Кристина Соловий рассказала, что концерт начался без всяких приключений. Однако когда Кристина исполнила песню "Українська лють", в зале внезапно включили сигнал пожарной тревоги. Всех зрителей немедленно попросили выйти, а концерт прекратить. По словам знаменитости, ситуация произошла неслучайно и это была провокация.

"Друзья, у нас сегодня должен был быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють" началась пожарная тревога и нам нужно выйти. Я думаю, что это неслучайно. Что думаете вы? Это полная х*йня", – расстроилась любимица Святослава Вакарчука.

В комментариях под постом Кристины Соловий украинцы оставили свои предположения, почему это могло произойти. Многие не сомневаются, что это сделали россияне, которых много в Нюрнберге: "Провокация 100%. И это уже не первая история для украинских звезд в Германии", "Провокация от россиян", "В Нюрнберге валом р*сни...это неудивительно вообще, восточная Германия завалена этими валянками", "Украинская музыка нацистам поперек горла".

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий удивила кадрами, которые нанимала в Херсоне.

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