Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и рассказала о своем смысле жизни.

Так, на новой профессиональной фотографии Светлана запечатлена на ярком фоне почти в полный рост и в необычной позе. Перед камерой она пояивлась в стильном черном костюмчике со стразами, который состоит из коротких шорт, которого топика и короткого пиджака. Этот гламурный наряд только подчеркнул стройную фигуру и ноги артистки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала: "У японцев есть такое понятие – "икигай". Это философия, которая учит находить смысл жизни буквально в каждой минуте её проживания. Последний год научил нас всех радоваться моменту, а любовь выросла в цене и стала единственным инструментом, позволяющим не сойти с ума и продолжать жить… Жить ради тех, в ком и заложен тот самый "икигай". Мой смысл жизни и моя любовь – это мои дети, моя семья, мой мужчина, мои зрители, моя свобода, моя страна! Любите и будьте любимыми!".

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