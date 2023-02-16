Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, после соблазнительных кадров с отдыха на Мальдивах, Даша вернулась домой и подготовила поклонникам очередное видео из гардеробной.
Так, в новом ролике Даша сняла себя в просторной гардеробной с огромными зеркалами. Сначала она появилась перед камерой в уютном домашнем халатике, под которым видно темное белье, а затем начала одеваться. Так, сначала она надела темные скини, затем начала выбирать верх и остановилась на необычной кофточке, которую заправила в штаны. После этого накинула сверху серую клетчатую рубашку свободного кроя, а завершила образ длинные черным пальто, сумочкой и солнцезащитными очками. При этом можно заметить ее мальдивский загар и выпрямленные волосы.
Поклонники не прошли мимо и тут же начали комментировать видео и задавать вопросы:
"Где покупали халат?".
"А откуда очки?".
"Невероятная. Откуда у вас белье? Спасибо".
"Откуда джинсы?".
"Вы постоянно одеваетесь один в один. Вы еще можете добавить шарф, вам, мне кажется, подойдет под ваш образ".
"У тебя стиль, как у бомжей из Лос-Анджелеса".
"Ну такая шикарная".
"Сделайте подборку украинских брендов. Классно, если малоизвестных".
"Как всегда, огонь".
"Вы красавица".
"Как всегда, супер!".
"Вау, очень хороший образ".
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