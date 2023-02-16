Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором похвасталась роскошным букетом, который ей презентовал муж.

Как видно, в ролике Анна заходит на кухню, где на столе стоит в вазе огромный запакованный букет нежно-розовых тюльпанов. Она очень обрадовалась такому подарку и принялась распаковывать цветы, избавляя их от ленточек и целлофана, а затем ставит в ту же вазу, досыпая специальное средство, чтобы тюльпаны дольше оставались свежими. Затем певица очаровано любуется цветами, нюхает их и посылает воздушные поцелуи в камеру.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Спасибо, что делаешь меня счастливой". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красавица".

"Какая нежная".

"Аня, этот образ так хорош!".

"Я не перестану повторять, какая ты хорошая!".

"Котенок, какая же ты красавица".

"Котики очень любят цветы".

"Боже, какая нежная".

"У Саши хороший вкус на цветы".

"Ты невероятно хороша, я в шоке".

"Вау, это шикарно".

"Такая милая и красивая. Непревзойденная красавица".

"Ты невероятная красавица".

"Боже, какая красивая".

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