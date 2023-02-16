Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько милых фото и анонсировала новый первый сольный тур по Украине с украинской программой.

Как видно, Надя запечатлена в студии радио "Хит фм", она весело позирует фотографу. Перед камерой артистка появилась в интересном образе – на ней широкие джинсовые шорты с черными колготками и массивными ботинками, а также светлая блузка с бежевой безрукавкой. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легки макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Завтра еду в свой первый сольный тур по Украине. Впереди 17 городов. Аааааааааа. А впереди Европа и Америка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Больше всего жду ваш с Мишей дуэт".

"Надеюсь, Миша тоже будет. Очень хочется послушать его свист вживую".

"Очень досадно, что не побалуете своим творчеством город Днепр".

"Надя, Израиль тебя очень ждёт, надеюсь и у нас будет поскорее твой концерт".

"Еду на 2 концерта в туре, но уже хочется купить билеты на 3".

"Кто знает, как можно сделать фото после концерта, это возможно вообще?".

"Это уже? Круто! Хороших концертов".

"Надя, надеюсь и я когда-нибудь приеду к тебе на концерт".

"Будет горячо".

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