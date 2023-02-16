С 2011 года Андрей Бедняков выступал в роли ведущего проекта "Орел и решка". В разные сезоны его соведущими были Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Анастасия Короткая и Настя Ивлеева. Ведущий рассказал в интервью ютуб-каналу "Pressing", с какой из сооведущей ему было сложнее всего работать.

Шесть лет подряд кума путина Оксана Марченко была главной звездой на "Х-Факторе", но в 2016 году у нее неожиданно появился соведущий – Андрей Бедняков. В кадре она была с ним холодной, а как вела себя за кулисами ведущий рассказал в интервью.

По словам Андрея Беднякова, он мешал Оксане Марченко - она завидовала ему как молодому и энергичному. Кроме того, она не могла смириться с тем, что больше не являлась единственной ведущей проекта. Потому неудивительно, что за кадром они практически не общались и это была самая худшая соведущая, с которой ему приходилось работать.

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый, младше ее, и было видно, что ей было неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир и у нас не было контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня было ноль контакта. При том, что я пытался – я на нее смотрел, а она на меня не смотрит. Я шучу, она не смеется. Видно, что типа: "Кто ты?", — рассказал Бедняков.

Со временем она перестала обижаться и растаяла. После финала "Х-Фактора" Андрей Бедняков смог пообщаться с Марченко и другими судьями: "Я не могу сказать, что она плохой человек. Да, она показала, что ты мне не вровень, но это нормально. Всю мою жизнь такая история".