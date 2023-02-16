Голливудская актриса Шэрон Стоун эмоционально высказалась в сети, записав личное видео для Инстаграм. В ролике артистка призналась, что потеряла близкого и дорогого ей человека.
Так, артистка рассказала, что в возрасте 57 лет скончался младший брат. Патрик Стоун внезапно ушел из жизни в Пенсильвании из-за сердечного приступа.
"Мы ценим все ваши соболезнования. Да, за последние несколько лет мы испытали огромные потери, как и многие из вас. И мы прекрасно понимаем, что эти потери – наши здесь, на Земле. Я очень благодарна вам за любовь и поддержку", - сказала Шэрон, попрощавшись также с братом.
В сети выразили свои соболезнования:
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«Дорогая Шарон, я очень сожалею о твоей утрате. Я очень хорошо понимаю, через что вы проходите. С любовью –JT; Посылаю любовь ❤️; Так жаль
Шэрон, я молюсь за твою семью 😢; 💔🙏любовь и молитвы; Я очень сочувствую вашей утрате❤; Боже, Патрик, и глубочайшие соболезнования тебе и всей твоей семье».
Напомним, Шэрон Стоун недавно вернулась из больницы после очередной операции – артистке удаляли опухоль, которая причиняла ей много дискомфорта. По словам Шэрон, она не собирается сдаваться, поэтому не забывает не только об уходе за собой, но и спортивной форме.
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