Известная блогерша Даша Квиткова после заявлений о разводе с Никитой Добрыниным решила высказаться о новой жизни.

Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин заявили о расставании спустя неделю после того, как разъехались. Квиткова же поспешила дать интервью Ефросининой, хотя заявила, что это якобы не ради пиара, однако стремление быстро рассказать о разводе смутило украинцев.

Теперь девушка, которая стала известна после победы в «Холостяке», всячески привлекает внимание к своей персоне в Инстаграм, затрагивает тему личной жизни и преображения.

«Мы в нормальных, человеческих, родительских отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним один одному, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе» - заявила Квиткова.

После этого она ответила также на вопрос о том, готова ли к новым отношениям и собирается ли заводить их вообще:

«Мое сердце никого и ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я наслаждаюсь, уделяю время себе, сыну, занимаюсь своей работой и бизнесом» - заявила Квиткова.

Напомним, Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним.

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