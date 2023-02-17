По его словам, как пишет Politeka.net, это произошло только в октябре прошлого года.

«Я открыл ресторан и через год произошел ковод, потом произошла полномасштабная война. А там инвестиций было очень много. Надо было вернуть, и мы их вернули в апреле. С октября мы начали получать прибыль. До этого я не получал. Был доход, но прибыли я не получал. А с октября уже начал немного зарабатывать с ресторанов», - рассказал Клопотенко в интервью «Украинской правде».

Также Клопотенко рассказал, почему в его ресторане в Киеве нет некоторых продуктов. К примеру, лимонов и черного перца.

«Мы полностью перешли на украинские продукты», - сообщил Клопотенко, объяснив, что зимой некоторые овощи приходилось покупать те, которые были импортированы.

«А теперь сто процентов – все украинское. У нас нет лимонов, черного перца, белого и черного шоколада. У нас все украинское!», – подчеркнул Клопотенко.

Добавим, ранее в своем телеграмм-канале Клопотенко сообщил, что к его команде присоединился экзекьютов-шеф, и теперь у него есть время "спокойно себе креативить, создавать блюда, продумывать концепции и целостные меню".

Напомним, ранее сообщалось, что опытный повар опозорился перед Эктором и Ярославским.

Также сообщалось, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" в День влюбленных засветилась с загадочным красавцем, и это не Ярославский.