Кухар на ім’я Антон прийшов на кастинг 4 сезону «МастерШеф. Професіонали» з великим досвідом, пише Politeka.net.

«Я віддав десять років готельно-ресторанному бізнесу, працював у різних країнах світу», - розповів кухар, перерахувавши готелі, на кухнях яких йому довелося працювати.

Антон, як виявилося, працював навіть в Іраці, «на королівську сім’ю».

«З дна підіймали готельно-ресторанний бізнес там, де навіть не розуміли, як потрібно зберігати алкоголь. Що алкоголь і м’ясо не можуть зберігатися разом. Що все повинно бути чистим», - розповів кухар.

На кастинг «МастерШеф. Професіонали» Антон прийшов з фаст-фуд сендвічем.

«Дуже важкий час, багато ресторанів закривається. І той формат, який я показую зараз для вас – це фаст-фуд. Той формат, який важко знищити», - пояснив свій вибір страви кухар.

«Людина, в якої такий величезний досвід. Може приготувати сендвіч, піцу, шаурму, але це має бути найсмачніший та найоригінальніший рецепт, без жодних напівфабрикатів, все власноруч», - відреагував Ектор Хіменес-Браво на презентацію учасника кастингу, запитавши, чи є хліб у страві власного приготування.

«Не було сьогодні часу випікати», - відповів Антон.

«Як мені оцінювати хліб, який ви самі не випікали? Дор Блю, який ви ніяк не обробляли і загалом страву, яка не є оригінальною», - відповів на це суддя «МастерШеф».

Володимиру Ярославському також не сподобався такий підхід:

«Мені ніяк не перевірити ваші знання… Якби ві зробили з унікальних інгрідієнтів, ми б здивувались. А так просто немає чого оцінювати. Те що ви сьогодні принесли, те, що ви сказали - не показує ваших знань».

Отже Антону довелося піти з «Мастер Шеф. Професіонали», так і не ставши учасником четвертого сезону.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала елементарний рецепт цукерок із горішками.

Також повідомлялось, що "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Крім того, Politeka.net писала, що Мартиновська з "Мастер Шеф" у День закоханих засвітилася із загадковим красенем, і це не Ярославський.