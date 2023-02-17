Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фотографии со своего тура на передовую, где выступал для украинский военных.

Как видно на снимках, Святослава очень тепло встречают на линии фронта с его выступлениями, которые здорово поднимают боевой дух бойцов. На кадрах можно увидеть разрисованную автографами гитару, на которой играет музыкант. Судя по фото, Вакарчук не только поет песни для военных, но и с удовольствием с ними общается и фотографируется.

В подписи к публикации артист поделился своими эмоциями: "Возвращаемся с Востока. Уже сбился со счета, в который раз мы там. На самом деле не сбился, потому что записываю). Вчера, например, дал выступления для бойцов 59-й и 79-й бригад, ставших 177, 178, 179-м. Еще три выступления, от которых ком в горле. И никакие выступления за весь этот год не были одинаковыми, потому что встречаешься с людьми, а каждый человек — особенный. И особенно это ясно видно там, на фронте. Поэтому мы и победим – страна особых людей на своей родной, для нас – особой земле. Слава Украине!".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Вакарчука, восхищаясь его смелостью:

"Вы невероятные. Берегите себя".

"Благодарю за то, что вы есть и делаете, да хранит вас Господь".

"Вы лучший, Слава Украине".

"Благодарю Вас за ваши дела! Вы лучший!".

"Берегите себя!".

"Святослав, вы святой. Вы на музыкальном фронте и почти на "0" одновременно. Благодарю вас за поддержку цвета нации".

"Берегите себя!".

"Благодарим вас за то, что вы делаете для страны и для нашей победы".

"Спасибо вам от жителей востока".

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