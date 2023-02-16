Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и активно гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам.
В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Бабкин сообщил, что он приехал на Родину и наконец посетил родной город.
"Дома. В Харькове. За этот год украинцы показали всему миру, что такое единство. К сожалению, еще крепче нас связала общая беда. Но пусть эта стальная сплоченность останется с нами навсегда - на много-много поколений. Мы вместе, именно в этом наша сила. Мы едины в своих мечтах и стремлениях. Знаю, что у всех у нас общая цель — победа и мирная цветущая Украина. Не отдадим врагу ни один клочок нашей земли! С Днем единения, братья и сестры! Мы с вами точно знаем, что все уже есть Украина!", - написал певец под фотографией у харьковского вокзала.
Украинцы в комментариях поддержали артиста и радуются за него:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Контрнаступление ВСУ: выяснилось, что мешает начать его сейчас
Четырем воспитателям детсада в Киеве грозит до десяти лет лишения свободы: в чем их обвиняют
"Норка за орка": Великий из "Квартал 95" высмеял российских вдов, которым выдали шубы, видео
Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили
"Не одолеть нашу тягу к родному дому! И я вернулась через семь месяцев спокойной жизни в Европе! Там очень хорошо, но дома хоть и страшно, но все равно как-то на душе легче 👏🔥🙌❤️";
"Однозначно! Мечтаю тоже скорее вернуться в свой лучший Харьков".
Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.
Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.