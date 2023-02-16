Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и активно гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Бабкин сообщил, что он приехал на Родину и наконец посетил родной город.

"Дома. В Харькове. За этот год украинцы показали всему миру, что такое единство. К сожалению, еще крепче нас связала общая беда. Но пусть эта стальная сплоченность останется с нами навсегда - на много-много поколений. Мы вместе, именно в этом наша сила. Мы едины в своих мечтах и ​​стремлениях. Знаю, что у всех у нас общая цель — победа и мирная цветущая Украина. Не отдадим врагу ни один клочок нашей земли! С Днем единения, братья и сестры! Мы с вами точно знаем, что все уже есть Украина!", - написал певец под фотографией у харьковского вокзала.

Украинцы в комментариях поддержали артиста и радуются за него:

"Не одолеть нашу тягу к родному дому! И я вернулась через семь месяцев спокойной жизни в Европе! Там очень хорошо, но дома хоть и страшно, но все равно как-то на душе легче 👏🔥🙌❤️";

"Однозначно! Мечтаю тоже скорее вернуться в свой лучший Харьков".

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.