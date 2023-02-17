Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук решила ответить на различные ответы фанатов, успев показать себя после операции. Сломав нос, артистке пришлось пройти через операцию и теперь она активно пытается избавиться от повреждений на лице.

После МРТ артистка узнала сразу же после операции, что результат хороший и теперь она может немного расслабиться и почувствовать себя спокойнее. После этого Саливанчук начала отвечать на вопросы и призналась, какой был ее самый любимый проект, в котором она снималась:

«Исторические! Пока станица спит» - поделилась Анна, сопроводив пост кадром со съемок.

Также рассказала актриса, что планирует на будущее:

«Планов много: быть здоровой, быть счастливой, быть стройной, 2 новых спектакля начинаем через неделю, съемки нового проекта».

Также Саливанчук решила показать, как сейчас без грима и косметики выглядит и как выглядит ее лицо после операции. Она также ответила на позитивные обращения и пожелания поклонников скорейшего ей выздоровления.

После Анна решила похвалиться приятным успехом – наконец-то она начала сбрасывать вес и теперь весит 60 кг:

«Хочу 57 и 8-го марта так и будет!» - похвалилась Саливанчук, вспомнив о предыдущих своих фотосессиях.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.