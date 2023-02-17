В этот раз на своей странице в Instagram Катя показала эффектные кадры бекстейджа фотосессии, которую для нее устроила ее коллега по "Женскому кварталу" Марта Адамчук.

"Жизнь продолжается… хватайся за каждое мгновение ♾️ Нам не даются препятствия в жизни, которые бы мы не смогли преодолеть!!! Многие об этом боятся говорить, а я вам скажу!!! Быть счастливым во время войны можно и, я бы сказала, НУЖНО! Не стесняйтесь своих радостных ощущений и не бойтесь это проявлять…! У нас ЖИЗНЬ ОДНА! И в НАШЕ ВРЕМЯ, она может закончиться в любую секунду…", — подчеркнула Екатерина Никитина.

Поэтому она решила дать украинцам несколько очень важных советов.

"Так к чему я веду: радуйтесь, дурачьтесь, будьте счастливы, любите, улыбайтесь, но не забывайте о главном! ☝🏻 ПОМОГАЙТЕ!!!👆🏻👆🏻👆🏻Это основа сейчас, поверьте, чем больше помогаешь, тем счастливее ты будешь! Обнимаю каждого сильно-сильно", - добавила артистка.

Украинцы в комментариях поддержали Никитину и засыпали ее комплиментами:

"Прекрасные слова) они вдохновляют 😊 спасибо!) Ты супер❤️🔥🔥";

"А ты ничего такая, бомба просто 😍";

"Екатерина очень хороша всегда ❤️ желаю Кате здоровье и чтобы вернулся сериал футболиска 2 сезон".

Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.