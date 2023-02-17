Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео из гардеробной, на котором создает новый образ, однако получила критику от фолловеров.

Так, в новом ролике Даша сняла себя в просторной гардеробной с огромными зеркалами. Сначала она появилась перед камерой в бежевом белье, а затем начала одеваться – джинсы, белая футболка, затем светлый свитер, потом подбирает обувь, а в конце надевает черную куртку необычного фасона. При этом можно заметить ее мальдивский загар и выпрямленные волосы, и легкий макияж.

Поклонники не прошли мимо и тут же начали комментировать видео, однако некоторые выкатили Даше претензии на тему того, что она слишком часто показывает обнаженные части тела и хвастается фигурой:

"Все пишут, мол, достаточно показывать свой живот, а я напишу: можно больше? Для мотивации".

"Даша, забери меня к себе на месяц второй, нужно стройное тело".

"Честно скажу – немного подбешивает своей стройной фигурой, но симпатия к вам и к малышу побеждает".

"Глядя на развод и после. Реально можно сказать, что женщины и девочки, которые разведены на вид более счастливы и самодостаточны".

"Чуть пончиком не подавилась при взгляде на ваш пресс".

"Даша, по моему мнению, вы слишком сбросили вес".

"Уже начинает напрягать постоянно голый живот, полуголая попа".

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