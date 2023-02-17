Финалистка романтического реалити "Холостяк-12" Саша Мудрая была отвержена главным героем реалити Алексом Топольским. Но она не желает, ведь после окончания проекта завязала отношения с состоятельным мужчиной, который делает ее счастливой. Об этом более детальнее она рассказала в программе Анны Олицкой "Без комплексов".

Как рассказала Саша Мудрая, познакомиться с будущим избранником ей удалось через социальне сети, и именно он помог выехать из Украины в начале полномасштабного вторжения. Он жил в Киеве и создавал ИТ-компанию, мужчина старше девушки на 15 лет, он не женат и не имеет детей.



Увидеться впервые паре удалось уже на границе Словакии, и Мудрая признается, что первая встреча оказалась совсем не такой, как она себе ее представляла.

"Я планировала прийти в платье, с уложенными волосами. А в результате – я пришла как какой-то замученный ежик, который просто устал. И я помню, что в машине мы ехали молча. Я вообще не говорила, у меня был ступор. Наше первое свидание было очень странным, – продолжила рассказывать Саша. Он мне сразу сказал: "Я не буду тебе рассказывать о каких-то розовых замках. Я ищу себе жену. Я не заинтересован в легких отношениях. Ты мне нравишься и я делаю все, чтобы сделать тебя счастливой". Вот он мне сказал на нашей первой встрече ", - сказала она

На вопрос ведущей о том, влюблена ли сейчас Саша Мудрая, девушка дала довольно неоднозначный ответ. Она призналась, что не испытывает к американцу таких чувств, которые он имеет к ней: "Я не знаю, что ответить не этот вопрос. Наверное, если я уже об этом задумываюсь, то... В любом случае я знаю, что я не так влюблена в него, как он в меня".

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.