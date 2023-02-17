Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото и рассказала о своей методике контроля над эмоциями.

На новой фотографии Ирина запечатлена на прогулке в солнечный день. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – джинсах с завышенной талией, оранжевом свитере и черной кожаной куртке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Горовая написала: "REFLECT. Сколько вытесненных эмоций, недопрожитых событий, которые произошли, но не стали опытом, потому что не отрефлексировали, не сделали выводы, пытались как можно быстрее забыть… Даже при очень плотном графике я неосознанно чувствую приближение годовщины начала войны – большую волну воспоминаний, что вот-вот головой, если не подготовиться эмоционально к этому заранее. Чтобы любое событие, особенно травмирующее, стало опытом и эмоционально нейтральным для меня, я проживаю его, глубоко анализируя по схеме "REFLECT".

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