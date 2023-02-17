Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное фото, н котором предстала в огненном соблазнительном образе.
Как видно, в новой фотографии Христина показала себя на белом фоне. Она пояивлась перед камерой в огненно-красном шелковом платье на тонких бретельках и с открытым декольте. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и девичьи формы певицы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Соловий написала: "Черноморчик. Завтра. В 0:00 на всех музыкальных платформах". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами:
"Я в шоке".
"Это пожар".
"То, что нужно, огонь".
"Самая прекрасная".
"Нереальная!".
"Бестия".
"Красавица, ждем".
"Я влюблена в Кристину".
"Женское олицетворение украинской борьбы".
"Просто нереальная девушка. Кристина, выглядишь фантастически, все еще жалею, что не познакомился с тобой лично".
"Вам действительно подходит изысканный глам. Выглядите достаточно естественно и в отличие от искусственно-манерных живой, настоящей. Так что не стесняйтесь одевать красивые изысканные вещи".
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