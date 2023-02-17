Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором решила пошутить на тему своего возраста.

Как видно, Оля сняла себя сидя в автомобиле, она весело рассказывает на камеру шутку, видно, что у нее хорошее настроение. Перед камерой звезда пояивлась в джинсах, светлой кофте и очаровательной черной шубке. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж.

В ролике Цибульская пошутила: "Парни, запомните. На самом деле возраст женщины ничего не значит, потому что лучшие мелодии исполняются на старых скрипках". А в подписи к публикации Оля написала: "Мне 37, а тебе?".

Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мне чуть больше".

"50, я как коньяк".

"55. Наверное, и не скрипка, а виолончель".

"И мне 37. Не понимаю, зачем так много? Мне бы и 25 хватило".

"Александр, 22 года, музыкант".

"Мне 35, но почему-то в паспорте 56... К чему бы это?".

"Мне 28-м, но думаю, кто в паспорте написал 47?".

"Возраст в паспорте это всего лишь цифра, а возраст должен быть в голове и не важно кто старше, кто меньше".

"Вы молодая, красивая, сочная, как персик! Еще очень рано говорить о старой скрипке. Мне 36".

"Мне в конце ноября исполнилось 40 лет, но чувствую, что мне 30".

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